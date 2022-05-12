Высадят 450 саженцев деревьев
Сегодня в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ состоится мероприятие по озеленению территории.
В этом году музей пополнится на 150 саженцев прекрасных берёзок, 150 величественных сосен и 150 саженцев акации. О мероприятии сообщается на сайте музея.
Мероприятие начнётся в 10:00.
Возрастное ограничение 6+
Сегодня озеленят этномузей в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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