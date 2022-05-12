Сегодня озеленят этномузей в Улан-Удэ

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Высадят 450 саженцев деревьев



Сегодня в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ состоится мероприятие по озеленению территории.



В этом году музей пополнится на 150 саженцев прекрасных берёзок, 150 величественных сосен и 150 саженцев акации. О мероприятии сообщается на сайте музея.



Мероприятие начнётся в 10:00.









Возрастное ограничение 6+

