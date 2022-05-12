В Бурятии районные чиновники нарушили закон в сфере нормотворчества

В дело вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка выявила нарушение закона о ведении республиканского регистра муниципальных нормативных правовых актов органами местного самоуправления Кяхтинского района Бурятии.
В нарушение закона главы шести муниципальных образований своевременно не направляли принятые муниципальные нормативные правовые акты в орган государственной власти республики для включения в республиканский регистр.
В отношении шести глав администраций возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Несвоевременное представление в государственный орган сведений». Суд назначил должностным лицам штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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