В Бурятии районные чиновники нарушили закон в сфере нормотворчества

В дело вмешалась прокуратура



Прокурорская проверка выявила нарушение закона о ведении республиканского регистра муниципальных нормативных правовых актов органами местного самоуправления Кяхтинского района Бурятии.



В нарушение закона главы шести муниципальных образований своевременно не направляли принятые муниципальные нормативные правовые акты в орган государственной власти республики для включения в республиканский регистр.



В отношении шести глав администраций возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Несвоевременное представление в государственный орган сведений». Суд назначил должностным лицам штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

