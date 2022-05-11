В Бурятии назвали победителей легкоатлетического пробега

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победителями на дистанции 20 км стали Сергей Ефимов и Татьяна Прокопьева



В Бурятии опубликованы результаты республиканского легкоатлетического пробега, посвящённого памяти Героя Советского Союза Владимира Борсоева. Спортивное мероприятие проходило вчера, 10 мая, в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Спортсмены пробежали три дистанции: 2 км, 5 км и 20 км. Победителем среди мужчин на дистанции 20 км стал Сергей Ефимов из Улан-Удэ с результатом 1:14:36. У женщин на этой же дистанции первой стала Татьяна Прокопьева из бегового клуба «Freedom» (1:34:51).



У мужчин на дистанции 5 км в своих возрастных категориях первыми пришли: Сокто Дондоков (М 80-89), Солбон Будажапов (М 70-79), Аркадий Белоусов (М 60-69), Андрей Самданов (М 50-59), Владимир Чебунин (М 40-49), Роман Троценко (М), Максим К. (Ю 18), Максим С. (Ю 16). У женщин на 5 км первенствовали: Ирина Мункоева (Ж 60-69), Екатерина Агафонова (Ж 40-49), Оксана Котыхова (Ж), Лидия Ф. (Д 18), Виктория Е. (Д 16).



В пробеге принял участие министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. Он финишировал 36-м в возрастной категории М на дистанции 5 км.

