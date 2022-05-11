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Стало известно, когда улан-удэнцы останутся без горячей воды

Стало известно, когда улан-удэнцы останутся без горячей воды
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии завершается отопительный сезон, а с ним и начинается сезон отключения горячей воды

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году впервые точная дата завершения отопительного сезона в Улан-Удэ была определена в зависимости от среднесуточных температур. В итоге отопление решено отключить 16 мая.

Однако для некоторых медицинских и детских дошкольных учреждений подачу отопления продлили до 31 мая. Это дом ребёнка «Аистёнок», республиканский перинатальный центр, детские больницы, детский сад №143 «Золотая рыбка» и детсад №84 «Снегyрочка».

После завершения отопительного сезона начинаются традиционные гидравлические испытания теплотрасс на плотность и прочность. Там будут выявлять изношенные участки на трубопроводах.

Даты отключения горячей воды потребителям:

– Тепломагистраль №1, Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК) – горячая вода будет отключена 30, 31 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №2, Советский район (централизованная часть) – отключения запланированы 17 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №3, Железнодорожный район (район Шишковки) – 23, 24 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №4, Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина) – с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №5, Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская) – с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №6, Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал) пройдут с 16 по 19 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября.

Отключение горячей воды для проведения ремонтных работ потребуется для жителей по контуру котельных Улан-Удэ. Горячее водоснабжение от котельных будет отключено:

– котельная мкрн Заречный: с 16 по 19 мая, с 18 по 31 июля, 14, 15 сентября;
– котельная мкрн Загорск: с 16 по 19 мая, с 25 июля по 7 августа, 14, 15 сентября;
– котельная «Юго-Западная»: с 16 по 19 мая, с 1 по 14 августа, 14, 15 сентября;
– мкрн Стеклозавод: с 16 по 19 мая, с 8 по 21 августа, 14, 15 сентября;
– мкрн Аэропорт: с 16 по 19 мая, с 15 по 28 августа, 14, 15 сентября;
– котельная «Ростелеком»: с 16 по 19 мая, с 20 июня по 3 июля, 14, 15 сентября.

Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях улан-удэнцев просят сообщать в диспетчерскую службу ТГК-14 по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район – 45-31-77, Октябрьский – 33-65-22 и Советский – 21-59-52.
отключение воды

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