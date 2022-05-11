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В Бурятии провели экологический марш по святым местам

В Бурятии провели экологический марш по святым местам
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В нём приняли участие волонтёры Еравнинского района

В Бурятии прошёл ежегодный традиционный экологический марш по святым местам. В нём приняли участие учащиеся и студенты Еравнинского района совместно с представителями администрации района и районного ресурсного центра добровольчества.

Напомним, что первыми в республике акцию по уборке святых мест провела «Молодёжь Еравны» ещё в 2002 году. Тогда студенты выехали на родину и по дороге очистили от мусора все святые места. И вот уже 20 лет молодёжь продолжает эту традицию, и этот год также не стал исключением.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, чтобы Бурятия становилась чище, волонтёры выезжают и в районы республики, и на Байкал. И с каждым годом участников подобных акций становится ещё больше. 
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