В Бурятии для лисиц раскладывают вакцину от бешенства

В Бурятии началась весенняя вакцинация лисиц от бешенства, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
В Бичурском районе работу проводят государственный инспектор Бурприроднадзора Александр Бурцев, замначальника по противоэпизоотической работе управления ветеринарии по району Фёдор Афанасьев, производственный инспектор ООО «Охота и пушнина Бурятии» Михаил Оленников. Они вместе раскладывают специальную вакцину.
Вакцина разработана на основе костной муки. У лисиц, которые её съедят, будет сформирован иммунитет к бешенству.
Всего будет разложено более 180 тысяч доз вакцины в 13 районах республики и Улан-Удэ. В том числе в береговой зоне реки Селенга и степных ландшафтах, свойственных для обитания лисиц в Кабанском районе.
Согласно инструкции, утверждённой Россельхознадзором, рекомендуется вакцинировать диких животных на протяжении не менее шести лет, для формирования у них иммунного ответа к бешенству.
Вакцинация показывает свою эффективность. В последнее время положительных случаев бешенства лисиц не зафиксировано.
Результаты работ будут контролировать научно-исследовательские центры для эффективности вакцинации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз о бешеной лисе в Бурятии сообщалось весной 2021 года. Тогда был введён карантин в сельском поселении «Кижингинский сомон» Кижингинского района.
Двух бешеных лисиц также находили в начале осени 2020 года в Гурульбе Иволгинского района. В конце августа в той же Гурульбе бешеная лисица напала на домашнюю собаку.
В сентябре 2021 года в Улан-Удэ возле школы поймали лисёнка, случайно забежавшего в город. Вместо того, чтобы посадить его на карантин и понаблюдать, ветеринары попросту усыпили его. Объяснили это тем, что анализ на бешенство проводится только на мёртвых животных. Лисёнок, как выяснилось после его смерти, был здоров… Этот случай немало возмутил улан-удэнцев.