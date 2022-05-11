В Бурятии для лисиц раскладывают вакцину от бешенства





В Бурятии началась весенняя вакцинация лисиц от бешенства, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.В Бичурском районе работу проводят государственный инспектор Бурприроднадзора Александр Бурцев, замначальника по противоэпизоотической работе управления ветеринарии по району Фёдор Афанасьев, производственный инспектор ООО «Охота и пушнина Бурятии» Михаил Оленников. Они вместе раскладывают специальную вакцину.Вакцина разработана на основе костной муки. У лисиц, которые её съедят, будет сформирован иммунитет к бешенству.