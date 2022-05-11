В Иркутской области научат основам бурятской поэзии

Подобный мастер-класс проведут в регионе впервые



Мастер-класс по основам бурятской поэзии впервые пройдёт в Иркутской области. Он состоится 13 мая в посёлке Усть-Ордынский, в доме бурятского языка при Усть-Ордынском дацане «Түбдэн Даржалинг».



- Бурятская поэзия как ничто иное раскрывает выразительность художественных образов бурятского языка, развивая ритмическую основу литературного слова, создаёт собственное изложения текста, насыщая аллитерацией и анафорами, подобранными по звучанию, что придаёт непрерывное обогащение бурятского языка, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Мастер-класс «Основы бурятской поэзии» проведёт Лариса Халхарова – литературовед, кандидат филологических наук, доцент Бурятского государственного университета, почётный работник сферы образования РФ, автор и ведущая телепрограммы.



Продолжительность мастер-класса – 3 часа. Количество мест ограничено.



Возрастное ограничение 16+

