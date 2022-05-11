 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

В Улан-Удэ выберут дизайн-проект сквера Яблоневый

В Улан-Удэ выберут дизайн-проект сквера Яблоневый
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Он расположен в микрорайоне Аэропорт

Голосование по выбору дизайн-проектов для благоустройства на 2023 год проходит в онлайн-формате до 30 мая на платформе http://03.gorodsreda.ru.

Улан-удэнцы смогут выбрать один из двух дизайн-проектов территории сквера Яблоневый в Советском районе, который отремонтируют в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

По первому эскизному проекту предусмотрено обустройство фонтана и памятника, посвящённого авиации. Планируется строительство детских и спортивных площадок, появится площадка для выгула собак, два паркинга, каждый на 12 машиномест. Также в списке работ: мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установка фонарей, скамеек, урн, обустройство летнего водопровода и высадка деревьев и кустарников.

По второму проекту запланировано устройство фонтана, детской площадки, баскетбольной площадки, хоккейной коробки, площадки для тренажёров, площадки для выгула собак. Предусмотрено строительство трёх автопарковок, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установка фонарей, скамеек, обустройство летнего водопровода и высадка деревьев и кустарников.

Оставить свой голос могут все желающие старше 14 лет через портал «Госуслуги» и сайт голосования https://03.gorodsreda.ru/.

Также на голосовании представлены два дизайн-проекта бульвара Сиреневый в Железнодорожном районе.

Чтобы проголосовать, необходима учётная запись на Госуслугах. Выберите на сайте голосования вариант «Войти». В верхнем левом углу экрана, проверьте регион – Республика Бурятия, при необходимости исправьте. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».

- Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните сначала на сквер Яблоневый и выберите один из предложенных дизайн-проектов, затем войдите на страницу бульвара Сиреневый и проголосуйте за понравившийся проект, – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ администрацияУУ голосование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выберут дизайн-проект сквера Яблоневый
В Улан-Удэ выберут дизайн-проект сквера Яблоневый
Общество, 11.05.2022
Он расположен в микрорайоне Аэропорт
Стало известно, когда улан-удэнцы останутся без горячей воды
Стало известно, когда улан-удэнцы останутся без горячей воды
Общество, 11.05.2022
В столице Бурятии завершается отопительный сезон, а с ним и начинается сезон отключения горячей воды
В Бурятии для лисиц раскладывают вакцину от бешенства
В Бурятии для лисиц раскладывают вакцину от бешенства
Общество, 11.05.2022
Всего будет разложено более 180 тысяч доз вакцины
Боксёр из Бурятии завоевал серебро турнира «Знамя Победы»
Боксёр из Бурятии завоевал серебро турнира «Знамя Победы»
Общество, 11.05.2022
Радна Цыбиков в финале уступил краснодарцу  
В нацпарке в Бурятии наблюдали за птичкой с мощным клювом
В нацпарке в Бурятии наблюдали за птичкой с мощным клювом
Общество, 11.05.2022
В случае нападения птица защищается клювом
Улан-удэнцы стали реже жаловаться на уличные фонари
Улан-удэнцы стали реже жаловаться на уличные фонари
Общество, 11.05.2022
Замене подлежат ещё почти четыре тысячи светильников
В Бурятии просят «оставить в покое» Национальную библиотеку
В Бурятии просят «оставить в покое» Национальную библиотеку
Общество, 11.05.2022
Министра культуры Бурятии просят остановить голосование о присвоении чьего-либо имени Национальной библиотеке
В Бурятии сняли на видео, как резвится изюбрёнок
В Бурятии сняли на видео, как резвится изюбрёнок
Общество, 11.05.2022
Государственному инспектору в целом удалось запечатлеть трёх изюбрей
К выходным в Бурятии потеплеет
К выходным в Бурятии потеплеет
Общество, 11.05.2022
Воздух прогреется до +23 градусов
В Бурятии рассказали, как правильно выбирать и хранить соки
В Бурятии рассказали, как правильно выбирать и хранить соки
Общество, 11.05.2022
Специалисты предлагают жителям делать выбор в пользу свежевыжатых соков
Названа дата премьеры сериала, где снялся рэпер из Бурятии
Названа дата премьеры сериала, где снялся рэпер из Бурятии
Общество, 11.05.2022
Рэпер из Бурятии снялся в драме о криминальном Ростове-на-Дону
Глава Бурятии навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны
Глава Бурятии навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны
Общество, 11.05.2022
99-летний фронтовик рассказал о значении Великой Победы
В Бурятии вместо деревянной школы построят новую за 500 млн
В Бурятии вместо деревянной школы построят новую за 500 млн
Общество, 11.05.2022
Зампред правительства Бурятии поручил провести дополнительную экспертизу грунта на месте будущей школы
На заповедных землях Бурятии становятся высокими риски пожаров
На заповедных землях Бурятии становятся высокими риски пожаров
Общество, 11.05.2022
Посетителей просят не допускать возникновения огня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^