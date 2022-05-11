В Улан-Удэ выберут дизайн-проект сквера Яблоневый

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Он расположен в микрорайоне Аэропорт



Голосование по выбору дизайн-проектов для благоустройства на 2023 год проходит в онлайн-формате до 30 мая на платформе http://03.gorodsreda.ru.



Улан-удэнцы смогут выбрать один из двух дизайн-проектов территории сквера Яблоневый в Советском районе, который отремонтируют в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».



По первому эскизному проекту предусмотрено обустройство фонтана и памятника, посвящённого авиации. Планируется строительство детских и спортивных площадок, появится площадка для выгула собак, два паркинга, каждый на 12 машиномест. Также в списке работ: мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установка фонарей, скамеек, урн, обустройство летнего водопровода и высадка деревьев и кустарников.



По второму проекту запланировано устройство фонтана, детской площадки, баскетбольной площадки, хоккейной коробки, площадки для тренажёров, площадки для выгула собак. Предусмотрено строительство трёх автопарковок, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установка фонарей, скамеек, обустройство летнего водопровода и высадка деревьев и кустарников.



Оставить свой голос могут все желающие старше 14 лет через портал «Госуслуги» и сайт голосования https://03.gorodsreda.ru/.



Также на голосовании представлены два дизайн-проекта бульвара Сиреневый в Железнодорожном районе.



Чтобы проголосовать, необходима учётная запись на Госуслугах. Выберите на сайте голосования вариант «Войти». В верхнем левом углу экрана, проверьте регион – Республика Бурятия, при необходимости исправьте. Нажмите на кнопку «Голосование» (правый верхний угол экрана) и на открывшейся странице выберите муниципальное образование или район – «город Улан-Удэ».



- Выбрать дизайн-проект можно по каждой из предложенных территорий. Во вкладке «Дизайн-проекты» кликните сначала на сквер Яблоневый и выберите один из предложенных дизайн-проектов, затем войдите на страницу бульвара Сиреневый и проголосуйте за понравившийся проект, – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



