Боксёр из Бурятии завоевал серебро турнира «Знамя Победы»

Радна Цыбиков в финале уступил краснодарцу



8 мая в Серпухове Московской области прошли финальные поединки всероссийских соревнований «Знамя Победы» среди мужчин и женщин 19-40 лет. Турнир был посвящён 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Боксёр из Бурятии Радна Цыбиков завоевал серебряную медаль турнира. Радна выступает в весовой категории до 60 килограммов.



В финале бурятский боксёр уступил Ивану Горда из Краснодарского края



Всего в соревнованиях приняли участие 142 спортсмена из 44 субъектов Российской Федерации. Среди мужчин было допущено 102 боксёра, а среди женщин - 40.

