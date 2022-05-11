Радна Цыбиков в финале уступил краснодарцу
8 мая в Серпухове Московской области прошли финальные поединки всероссийских соревнований «Знамя Победы» среди мужчин и женщин 19-40 лет. Турнир был посвящён 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Боксёр из Бурятии Радна Цыбиков завоевал серебряную медаль турнира. Радна выступает в весовой категории до 60 килограммов.
В финале бурятский боксёр уступил Ивану Горда из Краснодарского края
Всего в соревнованиях приняли участие 142 спортсмена из 44 субъектов Российской Федерации. Среди мужчин было допущено 102 боксёра, а среди женщин - 40.
Боксёр из Бурятии завоевал серебро турнира «Знамя Победы»
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