В случае нападения птица защищается клювом
В Тункинском национальном парке в Бурятии заметили дубоноса. Птичку запечатлели в Зун-Муринском инспекторском участке.
Это дубонос обыкновенный - птица отряда воробьинообразных.
- Своё название дубонос получил за массивный клюв — средней длины, очень сильный и широкий - почти с голову. Клюв прекрасно приспособлен для дробления твёрдых семян или косточек, таких как черёмуха или вишня, - рассказали в национальном парке «Тункинский».
Дубоносы в случае нападения защищаются клювом, который может кусать с силой более 45 кг. Помимо этого, выделяет птицу и оперение в коричневом цвете – чисто коричневый цвет на горле ближе к шее меняется на светлые тона. Вокруг клюва и на горле у самца – чёрное пятно.
Эта птица имеет долго сидеть на одном и том же месте, мало шевелится и только после некоторого раздумья решается спорхнуть.
В нацпарке в Бурятии наблюдали за птичкой с мощным клювом
Общество, Фото:
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