В нацпарке в Бурятии наблюдали за птичкой с мощным клювом

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

В случае нападения птица защищается клювом



В Тункинском национальном парке в Бурятии заметили дубоноса. Птичку запечатлели в Зун-Муринском инспекторском участке.



Это дубонос обыкновенный - птица отряда воробьинообразных.



- Своё название дубонос получил за массивный клюв — средней длины, очень сильный и широкий - почти с голову. Клюв прекрасно приспособлен для дробления твёрдых семян или косточек, таких как черёмуха или вишня, - рассказали в национальном парке «Тункинский».



Дубоносы в случае нападения защищаются клювом, который может кусать с силой более 45 кг. Помимо этого, выделяет птицу и оперение в коричневом цвете – чисто коричневый цвет на горле ближе к шее меняется на светлые тона. Вокруг клюва и на горле у самца – чёрное пятно.



Эта птица имеет долго сидеть на одном и том же месте, мало шевелится и только после некоторого раздумья решается спорхнуть.



