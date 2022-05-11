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Мэр Улан-Удэ поручил рабочей группе проконтролировать ремонт дорог

Мэр Улан-Удэ поручил рабочей группе проконтролировать ремонт дорог
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Её возглавит председатель горсовета

В столице Бурятии стартовала дорожная кампания – ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идёт на четырёх участках дорог: по улице Олега Кошевого, по проспекту Строителей, по улице Строителей и Маяковского.

Как и в прошлые годы, за работой подрядчиков проследит рабочая группа по контролю качества дорожных работ, которую возглавит председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

- Работа стартовала по дорогам. Чимит Валерьевич, я прошу возобновить нашу совместную работу, которую мы проводили в прошлом и позапрошлом году. Работа уже принесла результаты, таких нареканий, как раньше, нет. Давайте продолжим контроль на дорогах, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня на планерном совещании.

На протяжении всего строительного сезона рабочая группа будет проводить тщательные проверки - подрядчики выявленные замечания и недостатки обязаны будут исправить. Напомним, гарантийный срок составляет пять лет.

Кроме того, администрация города заключила соглашение с подрядными организациями, согласно которого вся ответственность за содержание дорог, ремонтируемых по нацпроекту, возлагается на подрядчиков до окончания ремонта и сдачи объекта.

- Всего дорожники в этом году приведут в нормативное состояние 29 участков общей протяжённостью 30 км во всех районах города в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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