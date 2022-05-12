В регионе ожидается холодный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 мая по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура днём +12,+17, местами +5,+10.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём порывы 15-18 м/с. Температура днём +13,+15.
В Бурятии до +17
Общество, Фото:
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Общество, 12.05.2022
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