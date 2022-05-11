Замене подлежат ещё почти четыре тысячи светильников
В апреле этого года в круглосуточно-диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» поступило рекордно низкое количество заявок о неисправных светильниках в Улан-Удэ.
Всего за апрель поступило 26 заявок. Наибольшее количество из Октябрьского района – 15, далее идёт Советский район – семь, Железнодорожный – четыре.
После проведения энергосервисных мероприятий количество поступающих заявок уменьшилось в четыре раза, сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего в прошлом году в рамках энергосервисного контракта в Улан-Удэ заменили 22 525 старых светильников на новые энергосберегающие. В этом году в рамках уже четвёртого энергосервисного контракта будут проходить мероприятия по замене почти четырех тысяч светильников.
Улан-удэнцы стали реже жаловаться на уличные фонари
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