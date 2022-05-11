В финале всероссийской олимпиады примут участие учителя из Бурятии

Финальный этап для учителей информатики стартует уже завтра



Победители дистанционного и регионального очного этапов второй всероссийской профессиональной олимпиады для учителей примут участие в финале в Москве.



В финальном этапе всероссийской профессиональной олимпиады «ПРО-IT» для учителей информатики, который пройдёт городе Москва с 12 по 14 мая, примет участие Дмитрий Некипелов, учитель средней школы № 25 г. Улан-Удэ.



В финале всероссийской профессиональной олимпиады «ДНК науки» для учителей естественных наук (физика), который пройдёт в Москве с 19 по 21 мая, будет участвовать Маргарита Медведева, учитель средней школы № 49 г. Улан-Удэ.



В заключительном этапе всероссийской профессиональной олимпиады «ДНК науки» для учителей естественных наук (химия), который также состоится в Москве, примет участие Саяна Борбуева, учитель химии Орликской средней школы.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, вторая всероссийская профессиональная олимпиада для учителей стартовала 29 марта.

