Финальный этап для учителей информатики стартует уже завтра
Победители дистанционного и регионального очного этапов второй всероссийской профессиональной олимпиады для учителей примут участие в финале в Москве.
В финальном этапе всероссийской профессиональной олимпиады «ПРО-IT» для учителей информатики, который пройдёт городе Москва с 12 по 14 мая, примет участие Дмитрий Некипелов, учитель средней школы № 25 г. Улан-Удэ.
В финале всероссийской профессиональной олимпиады «ДНК науки» для учителей естественных наук (физика), который пройдёт в Москве с 19 по 21 мая, будет участвовать Маргарита Медведева, учитель средней школы № 49 г. Улан-Удэ.
В заключительном этапе всероссийской профессиональной олимпиады «ДНК науки» для учителей естественных наук (химия), который также состоится в Москве, примет участие Саяна Борбуева, учитель химии Орликской средней школы.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, вторая всероссийская профессиональная олимпиада для учителей стартовала 29 марта.
В финале всероссийской олимпиады примут участие учителя из Бурятии
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