В Улан-Удэ покажут раритетные дореволюционные открытки



Елизавета Меркурьевна Бём (1843-1914) – первая русская художница-иллюстратор. Творить Елизавета Бём начала в ХХ веке. Особое влияние на творчество художницы оказало сотрудничество с Н.А. Некрасовым. Она иллюстрировала поэмы писателя в 60-х годах, когда жила в своём имении в Ярославле. Художница была мастером силуэта и создала более трёхсот почтовых открыток с акварельными иллюстрациями.



19 мая в Улан-Удэ открывается выставка «Азбука в открытках Елизаветы Бём». Экспозиция в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова организована в рамках празднования Дня Славянской письменности и культуры. Подлинные экспонаты, а это одна из самых больших коллекций открыток художницы в России, предоставлены музею митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом.На выставке будут представлены раритетные открытки конца XIX – начала XX вв. В их числе винтажные открытки, силуэтные открытки, экземпляры почтовых открыток. Более 20 лет своей жизни Елизавета Меркурьевна Бём посвятила рисованию в технике силуэта, однако успех ей принесли акварельные иллюстрации для почтовых открыток.- Основная тема открыток Бём – крестьянские дети. В своих работах она изображала ребятню в образе богатырей, бояр, царей, нищих, к тому же наряды детей нарисованы с исторической достоверностью. Елизавета Меркурьевна коллекционировала предметы декоративно-прикладного искусства, в том числе одежду. Каждая открытка сопровождается загадками, поговорками и пословицами. Особое место на выставке занимает серия работ «Азбука», которая представляет собой набор тридцати акварельных открыток и иллюстрирует русский алфавит, над которой Елизавета Бём работала с особым вдохновением. Каждая буква «Азбуки» – это красочная иллюстрация, являющаяся ярчайшим примером русского стиля, сопровождающаяся занимательным текстом, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.