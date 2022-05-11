В Бурятии сняли на видео, как резвится изюбрёнок







Государственному инспектору Людмиле Ивановой в целом удалось запечатлеть трёх изюбрей.









Прекрасные изюбри попали в объектив в природном парке «Шумак», что находится в Окинском районе Бурятии.На видео резвится изюбрёнок, которому всего один годик.Изюбрь — восточноазиатский настоящий олень. Подвид благородного оленя. В природном парке «Шумак» численность этих животных увеличивается с каждым годом, сообщили в БУ «Бурприрода».В парке «Шумак» как особо охраняемой природной территории регионального значения действует строгий режим природоохраны.