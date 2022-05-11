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В Бурятии сняли на видео, как резвится изюбрёнок

В Бурятии сняли на видео, как резвится изюбрёнок
Общество,  Фото:Людмила Иванова, предоставлено БУ "Бурприрода"
Государственному инспектору в целом удалось запечатлеть трёх изюбрей

Прекрасные изюбри попали в объектив в природном парке «Шумак», что находится в Окинском районе Бурятии.

На видео резвится изюбрёнок, которому всего один годик.

 
Государственному инспектору Людмиле Ивановой в целом удалось запечатлеть трёх изюбрей.



Изюбрь — восточноазиатский настоящий олень. Подвид благородного оленя. В природном парке «Шумак» численность этих животных увеличивается с каждым годом, сообщили в БУ «Бурприрода».

В парке «Шумак» как особо охраняемой природной территории регионального значения действует строгий режим природоохраны.

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