Начался приём заявок на участие во всебурятском фестивале «Алтаргана»

Заявки принимаются до 1 июля
Организаторы XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» принимают заявки на участие в творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Для участия необходимо до 1 июля подать заявку установленного образца с указанием названия творческого конкурса или спортивного состязания. Заявки направляются на электронную почту организаторов: по творческим конкурсам - altargana2020@mail.ru; по спортивным состязаниям - admabao@mail.ru.
Отметим, что с учётом сложной эпидемиологической ситуации и невозможности прогнозировать ситуацию на июль месяц, внесены изменения в положение «Алтарганы». Из 15 творческих конкурсов семь из них (конкурс-выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, бурятской эстрадной песни, книги, «Нангин бууса», конкурс-выставка художественной фотографии, телепрограмм и фильмов, «Алтан саг» и детская возрастная группа (от 7 до 16 лет) конкурса бурятской народной песни) переведены в заочный формат проведения.
- Для того, чтобы провести долгожданный фестиваль в этом году, оргкомитетом предприняты меры по сокращению количества участников творческих и спортивных состязаний. Во-первых, по всем конкурсам убрали возможность участия от муниципальных районов, сомонов, аймаков. Заявки на участие принимаются от регионов Российской Федерации и стран-участников, победителей региональных отборочных туров, - отметила заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа Билигма Будаева.
Проведение семи конкурсов запланировано очно: фольклорных коллективов, Дангина, «Морин эрдэни», исполнителей бурятской народной песни (три взрослые возрастные группы), улигершинов и исполнителей одической поэзии, бурятской поэзии, эссе. Самый многочисленный – конкурс работ модельеров будет без организации дефиле.
С положением фестиваля можно ознакомиться на сайте фестиваля и на сайте администрации Агинского Бурятского округа.
Напомним, что международный бурятский фестиваль «Алтаргана» пройдёт в Забайкалье с 22 по 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.
Возрастное ограничение 0+
Начался приём заявок на участие во всебурятском фестивале «Алтаргана»
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