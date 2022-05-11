Бурятский борец стал призёром первенства ЦФО

Спортсмен занял третье место в весовой категории 61 кг



Завершилось первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юниорок и юниоров до 24 лет. Соревнования проводились в городе Брянск с 5 по 7 мая.



Воспитанник амитхашинской школы борьбы Агинского Бурятского округа Эрдэм Дашиев, выступающий за Московскую область, стал бронзовым призёром первенства в весовой категории 61 кг. Спортсмена тренируют Жабхалан Цымпилов и Болот Баясхаланов. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».

