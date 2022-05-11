Спортсмен занял третье место в весовой категории 61 кг
Завершилось первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юниорок и юниоров до 24 лет. Соревнования проводились в городе Брянск с 5 по 7 мая.
Воспитанник амитхашинской школы борьбы Агинского Бурятского округа Эрдэм Дашиев, выступающий за Московскую область, стал бронзовым призёром первенства в весовой категории 61 кг. Спортсмена тренируют Жабхалан Цымпилов и Болот Баясхаланов. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
Бурятский борец стал призёром первенства ЦФО
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