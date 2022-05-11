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К выходным в Бурятии потеплеет

К выходным в Бурятии потеплеет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +23 градусов

В ближайшие дни в Бурятии наконец потеплеет. На смену небывалым майским холодам придёт тёплая погода. Температура воздуха будет постепенно повышаться: с +17 до + 23 градусов. Однако все три ближайших дня ожидается холодный ветер, максимальные порывы которого достигнут 20 м/с.

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 мая, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -6,-11, днём +12,+17, местами +5,+10.

В пятницу, 13 мая, по республике также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью от +3,-3, местами -4,-9, днём +15,+20, местами +7,+12.

В субботу, 14 мая, прогнозируется потепление. Ветер западный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью от +3,-3, местами -3,-8, днём +18,+23, местами +9,+14.
прогноз погоды

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