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В Бурятии рассказали, как правильно выбирать и хранить соки

В Бурятии рассказали, как правильно выбирать и хранить соки
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты предлагают жителям делать выбор в пользу свежевыжатых соков

Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало ряд рекомендаций по выбору соков в магазинах.

Соковая продукция, которая встречается в продаже, делится на четыре категории: нектары, сокосодержащие напитки, морсы и, собственно, сами соки.

- Самые полезные соковые продукты — это свежевыжатые соки, которые делаются дома или на кухне ресторана. В них сохраняются все витамины, которые содержались в свежих фруктах и овощах. Хранить такой сок нельзя — его нужно выпить сразу, - рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Далее по степени полезности идут пастеризованные соки прямого отжима - их изготавливают из свежих овощей, фруктов или ягод путём механического отжима. Затем выдерживают при температуре 60-80 градусов: такой способ позволяет сохранить значительную часть полезных свойств свежевыжатого сока.

Специалисты отметили, что иногда сок прямого отжима не пастеризуют, а стерилизуют — выдерживают при температуре 90-100 градусов. Такой сок дольше хранится, зато содержит меньше полезных веществ: в нем нет полезной микрофлоры и утрачена часть витаминов.

Дальше по убывающей полезности идут восстановленные соки. Его производят в нескольких этапах: Сок сначала отжимают из фруктов или овощей. Затем сгущают, транспортируют до места производства сока. Потом перед тем, как разлить в бутылки, разбавляют водой, иногда добавляя сахар.

В таком соке витаминов существенно меньше, чем в свежевыжатом или пастеризованном.

Чтобы сделать восстановленный сок полезнее, в него могут искусственно добавлять витамины и другие биологически активные вещества — такой сок называется обогащённым.

В нектарах содержаться всего 25-50% сока - остальное составляют вода, сахар, аскорбиновая кислота, фруктовое или ягодное пюре.

В сокосодержащих напитках всего 10-25% сока.

В морсах около 15%, зато могут содержаться ароматизаторы, подсластители, красители и другие химические вещества.

- В отличие от натуральных соков, все эти напитки не являются полезными — в них много сахара и практически нет витаминов. При этом даже самые натуральные свежевыжатые соки не так полезны, как цельные овощи и фрукты — они содержат много простых углеводов и мало клетчатки, - рассказали специалисты.

Некачественный сок можно определить по некоторым признакам.

Не стоит покупать сок во вздутой или деформированной упаковке, в банке с вогнутой, вздутой или ржавой крышкой и в стеклянной таре со сколами и трещинами. Не пейте сок, если нарушена целостность картонной упаковки и при нажатии из неё выходит воздух.

Также некачественным может оказаться сок, на котором нет маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза. Если на коробке сока написано, что он пригоден для детского питания, в его составе не должно значиться ГМО.

Нельзя пить забродивший сок или если в нём содержаться посторонние предметы: частицы косточек, семян, не предусмотренные технологией изготовления сгустки мякоти.

Непригоден к употреблению потемневший сок с мякотью, даже если потемнела только часть.

- Если вы, открыв жестяную банку с соком, обнаружили, что она покрылась темными пятнами изнутри, такой сок пить тоже нельзя. Нельзя пить помутневший сок неоднородного цвета, в котором обнаружены хлопья плесени или необычный осадок, - предупреждают специалисты.

Хранить соки рекомендуется в тёмном прохладном месте. Срок хранения зависит от типа упаковки.

12 месяцев со дня изготовления хранятся соки в стекле, а также в пакетах из комбинированных материалов на основе бумаги, картона, полиэтилена, алюминиевой фольги. В полимерной упаковке – не более 9 месяцев со дня изготовления. Пастеризованные соки в асептической упаковке сохраняют годность на протяжении 30 суток со дня изготовления.
Роспотребнадзор

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