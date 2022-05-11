Названа дата премьеры сериала, где снялся рэпер из Бурятии

Рэпер из Бурятии снялся в драме о криминальном Ростове-на-Дону
24 мая в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера сериала «ЮЗЗЗ» (18+) — криминальной драмы о ростовской молодёжи, оказавшейся в центре бандитских разборок. Сериал будет доступен эксклюзивно подписчикам сервиса.
Одну из ролей в этой истории сыграл рэпер Fardi (Фарди Самедов), этнический азербайджанец, который родился и вырос в Северобайкальске.
Съёмки в сериале «ЮЗЗЗ» стали для него первым киноопытом.
- Мне позвонил Стас Иванов (режиссёр - прим.), предложил встретиться и обсудить сотрудничество. Мы вели диалог о совместной работе на протяжении месяца, а после этого я попал в кино. Уйду ли плотно в киноиндустрию? Посмотрим после выхода этого сериала. Как минимум, я получил очень крутой опыт, - рассказал музыкант.
Режиссёром «ЮЗЗЗ» выступил Стас Иванов. Главные роли исполнили Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарёв и Гела Месхи.
Восьмисерийная история «ЮЗЗЗ» (Юго-Запад) снималась в Ростове-на-Дону. Сюжет сериала разворачивается в южной донской столице, неблагополучных районах — ростовских «фавелах», где главный герой Равиль оказывается в центре криминальных разборок по разделу территорий. Он программист и мечтает получить грант, чтобы уехать учиться в Америку, но до светлого будущего ждать долго, а деньги нужны Равилю уже сейчас. Поэтому он принимает опасное предложение местного «авторитета».
В реальности, в Ростове-на-Дону нет района «Юго-Запад» — это художественный элемент, рассказал креативный продюсер сериала Илья Шаф. Такое название в сериале дали необеспеченной части старого города. К тому же сокращение «ЮЗЗЗ» имеет и другое значение — от слова «юзать».
Но несмотря на важную криминальную сюжетную линию, сериал не об этом, а о молодежи, как подчеркивает режиссер «ЮЗЗЗ» Стас Иванов.
- Хотелось, чтобы это была какая-то тёплая, южная история — с этими мыслями мы и искали город действия. Мы приехали в Ростов и влюбились в него сразу. В нашем сериале город, где всё происходит, играет большую роль. Можно сказать, что Ростов-папа стал одним из действующих персонажей. И в этот город мы ехали не за криминальным климатом, а за южной романтикой и красотой, — говорит Стас Иванов.
В съемках «ЮЗЗЗ» участвовали и местные жители Ростова-на-Дону, и хип-хоп исполнители, которые популярны в городе. Чтобы снять одну из сцен, съёмочная группа организовала реальный баскетбольный турнир на крыше торгового центра. «Собрали 32 самые крутые команды по уличному баскетболу 3 на 3, которые два дня по-настоящему рубились за призы, а мы внутри организовали съемочный процесс», — вспоминает креативный продюсер Илья Шаф.
Для съемок сцены, в которой герои сериала пришли на тусовку в клуб, в Москве организовали настоящий сольный концерт группы «Недры». На него были приглашены настоящие фанаты группы. В концерте приняли участие и молодые музыканты, специально приехавшие из Ростова-на-Дону.
Названа дата премьеры сериала, где снялся рэпер из Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Воздух прогреется до +23 градусов
Специалисты предлагают жителям делать выбор в пользу свежевыжатых соков
Рэпер из Бурятии снялся в драме о криминальном Ростове-на-Дону
99-летний фронтовик рассказал о значении Великой Победы
Зампред правительства Бурятии поручил провести дополнительную экспертизу грунта на месте будущей школы
Посетителей просят не допускать возникновения огня
В следующем месяце отмечается День России
За минувшие сутки не было ни одного летального исхода среди больных ковидом
Символ мужества спецназа будет храниться у семьи погибшего во время спецоперации Героя России
Нарушение выявили в Бичуре
В дело вмешалась прокуратура
Соответствующее решение постановление подписал Михаил Мишустин
В Улан-Удэ температура повысится до +11
Общество, 10.05.2022
Тихоокеанский флот провёл учение по противовоздушной обороне
Общество, 10.05.2022
12 собак обрели новых хозяев