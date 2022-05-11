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Названа дата премьеры сериала, где снялся рэпер из Бурятии

Названа дата премьеры сериала, где снялся рэпер из Бурятии
Общество,  Фото:кадр из трейлера
Рэпер из Бурятии снялся в драме о криминальном Ростове-на-Дону

24 мая в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера сериала «ЮЗЗЗ» (18+) — криминальной драмы о ростовской молодёжи, оказавшейся в центре бандитских разборок. Сериал будет доступен эксклюзивно подписчикам сервиса.

Одну из ролей в этой истории сыграл рэпер Fardi (Фарди Самедов), этнический азербайджанец, который родился и вырос в Северобайкальске.

Съёмки в сериале «ЮЗЗЗ» стали для него первым киноопытом.

- Мне позвонил Стас Иванов (режиссёр - прим.), предложил встретиться и обсудить сотрудничество. Мы вели диалог о совместной работе на протяжении месяца, а после этого я попал в кино. Уйду ли плотно в киноиндустрию? Посмотрим после выхода этого сериала. Как минимум, я получил очень крутой опыт, - рассказал музыкант.

Режиссёром «ЮЗЗЗ» выступил Стас Иванов. Главные роли исполнили Кузьма Котрелев, Мария Мацель, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарёв и Гела Месхи.

Восьмисерийная история «ЮЗЗЗ» (Юго-Запад) снималась в Ростове-на-Дону. Сюжет сериала разворачивается в южной донской столице, неблагополучных районах — ростовских «фавелах», где главный герой Равиль оказывается в центре криминальных разборок по разделу территорий. Он программист и мечтает получить грант, чтобы уехать учиться в Америку, но до светлого будущего ждать долго, а деньги нужны Равилю уже сейчас. Поэтому он принимает опасное предложение местного «авторитета».

В реальности, в Ростове-на-Дону нет района «Юго-Запад» — это художественный элемент, рассказал креативный продюсер сериала Илья Шаф. Такое название в сериале дали необеспеченной части старого города. К тому же сокращение «ЮЗЗЗ» имеет и другое значение — от слова «юзать».

Но несмотря на важную криминальную сюжетную линию, сериал не об этом, а о молодежи, как подчеркивает режиссер «ЮЗЗЗ» Стас Иванов.

- Хотелось, чтобы это была какая-то тёплая, южная история — с этими мыслями мы и искали город действия. Мы приехали в Ростов и влюбились в него сразу. В нашем сериале город, где всё происходит, играет большую роль. Можно сказать, что Ростов-папа стал одним из действующих персонажей. И в этот город мы ехали не за криминальным климатом, а за южной романтикой и красотой, — говорит Стас Иванов.

В съемках «ЮЗЗЗ» участвовали и местные жители Ростова-на-Дону, и хип-хоп исполнители, которые популярны в городе. Чтобы снять одну из сцен, съёмочная группа организовала реальный баскетбольный турнир на крыше торгового центра. «Собрали 32 самые крутые команды по уличному баскетболу 3 на 3, которые два дня по-настоящему рубились за призы, а мы внутри организовали съемочный процесс», — вспоминает креативный продюсер Илья Шаф.

Для съемок сцены, в которой герои сериала пришли на тусовку в клуб, в Москве организовали настоящий сольный концерт группы «Недры». На него были приглашены настоящие фанаты группы. В концерте приняли участие и молодые музыканты, специально приехавшие из Ростова-на-Дону.
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