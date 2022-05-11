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В Бурятии вместо деревянной школы построят новую за 500 млн

В Бурятии вместо деревянной школы построят новую за 500 млн
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
Зампред правительства Бурятии поручил провести дополнительную экспертизу грунта на месте будущей школы

В селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии началось строительство школы на 450 мест. Сейчас идёт демонтаж старого здания школы, ведётся разработка котлована, сообщили в минстрое Бурятии.

Зампред правительства Евгений Луковников, побывавший на месте, высказал опасение по возможной просадке фундамента. Ведь село Сосново-Озерское находится в зоне вечной мерзлоты.

Луковников поручил провести дополнительную экспертизу грунта на предмет насыщения его водой.

- Нужно сделать ещё одну сделать экспертизу, взять грунт и посмотреть на предмет насыщения водой, - заявил зампред правительства Бурятии.

 
На сегодня на объекте работают 18 человек и 8 единиц техники. В ближайшее время количество рабочих будет увеличено до 50-ти человек.

- Здание школы будет состоять из шести блоков, в которых расположатся учебные классы, административные помещения, спортзал, библиотека с книгохранилищем, большой актовый зал и столовая на 225 мест. Общая площадь здания составит более 6 с половиной тысяч квадратных метров, - рассказал руководитель управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Для занятий физкультурой на улице построят спортивную площадку с искусственным покрытием. Также на территории школы возведут гараж на три автомобиля.

- Старое здание школы было построено из дерева в 70-х годах. Оно уже стало ветхим, и конечно, не соответствовало современным нормам - ни строительным, ни санитарным. Поэтому новая, современная школа понравится детям, их родителям и украсит село Сосново-Озёрское, - заявил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Строительство новой современной школы на 450 мест ведётся в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Оно обойдётся почти в 500 млн рублей.

Строительство началось в конце апреля 2022 года. Работы выполняет подрядная организация ООО «Витим». На сегодняшний день идёт демонтаж старого здания школы и параллельно идут земляные работы. По одному блоку вырыт котлован, идёт устройство фундамента. 
школа

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