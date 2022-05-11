 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

На заповедных землях Бурятии становятся высокими риски пожаров

На заповедных землях Бурятии становятся высокими риски пожаров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Посетителей просят не допускать возникновения огня

С 15 мая Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике в Бурятии наступает пожароопасный сезон. Существенно повышаются риски возгорания природных комплексов.

Большинство пожаров возникает в местах пикников из-за непотушенного или оставленного без присмотра костра, в местах сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички или непотушенной сигареты. И виновниками возникновения таких природных пожаров, конечно же, становятся люди. Несоблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности в лесах приводят к негативным, а иногда и катастрофическим последствиям.

- Нашей общей задачей является сохранение уникальной природы Байкала, сбережение «зелёного золота» для потомков. Поэтому чрезвычайно важно не допустить возникновение природного пожара. Гораздо легче его предотвратить, чем потушить, - сообщают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

С 5 апреля 2022 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении ответственности за допущение лесных пожаров.

В частности, введены изменения за неосторожное обращение с огнём, в результате которого произошло уничтожение или повреждение леса при значительном ущербе на сумму более 10 тысяч рублей.

Если же в нарушении правил пожарной безопасности, приведшему к лесному пожару, не будет уголовного состава, но нарушение правил пожарной безопасности привело к возгоранию, виновника ждёт административная ответственность и штраф до миллиона рублей.

- Следует учитывать, что во всех случаях виновники возникновения пожаров несут ещё и гражданскую (материальную) ответственность за причинённый вследствие пожара ущерб. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» призывает каждого гостя соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и режим особой охраны, - отметили в учреждении. 
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны
Глава Бурятии навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны
Общество, 11.05.2022
99-летний фронтовик рассказал о значении Великой Победы
В Бурятии вместо деревянной школы построят новую за 500 млн
В Бурятии вместо деревянной школы построят новую за 500 млн
Общество, 11.05.2022
Зампред правительства Бурятии поручил провести дополнительную экспертизу грунта на месте будущей школы
На заповедных землях Бурятии становятся высокими риски пожаров
На заповедных землях Бурятии становятся высокими риски пожаров
Общество, 11.05.2022
Посетителей просят не допускать возникновения огня
Следующие длинные выходные в России будут в июне
Следующие длинные выходные в России будут в июне
Общество, 11.05.2022
В следующем месяце отмечается День России
В Бурятии коронавирус остаётся на низком уровне
В Бурятии коронавирус остаётся на низком уровне
Общество, 11.05.2022
За минувшие сутки не было ни одного летального исхода среди больных ковидом
Вдове Героя России Максима Концова вручили его краповый берет
Вдове Героя России Максима Концова вручили его краповый берет
Общество, 11.05.2022
Символ мужества спецназа будет храниться у семьи погибшего во время спецоперации Героя России
Бурятия, Ингушетия и Забайкалье получат 6,3 млрд на строительство детсадов
Бурятия, Ингушетия и Забайкалье получат 6,3 млрд на строительство детсадов
Общество, 11.05.2022
Соответствующее решение постановление подписал Михаил Мишустин
В Бурятии немного потеплеет
В Бурятии немного потеплеет
Общество, 11.05.2022
В Улан-Удэ температура повысится до +11
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «авианалёт»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «авианалёт»
Общество, 10.05.2022
Тихоокеанский флот провёл учение по противовоздушной обороне
Костоломы Бурятии стали призёрами турнира в Монголии
Костоломы Бурятии стали призёрами турнира в Монголии
Общество, 10.05.2022
Закаменский спортсмен боролся в финале за звание «абсолютного чемпиона»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^