Посетителей просят не допускать возникновения огня
С 15 мая Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике в Бурятии наступает пожароопасный сезон. Существенно повышаются риски возгорания природных комплексов.
Большинство пожаров возникает в местах пикников из-за непотушенного или оставленного без присмотра костра, в местах сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички или непотушенной сигареты. И виновниками возникновения таких природных пожаров, конечно же, становятся люди. Несоблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности в лесах приводят к негативным, а иногда и катастрофическим последствиям.
- Нашей общей задачей является сохранение уникальной природы Байкала, сбережение «зелёного золота» для потомков. Поэтому чрезвычайно важно не допустить возникновение природного пожара. Гораздо легче его предотвратить, чем потушить, - сообщают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
С 5 апреля 2022 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении ответственности за допущение лесных пожаров.
В частности, введены изменения за неосторожное обращение с огнём, в результате которого произошло уничтожение или повреждение леса при значительном ущербе на сумму более 10 тысяч рублей.
Если же в нарушении правил пожарной безопасности, приведшему к лесному пожару, не будет уголовного состава, но нарушение правил пожарной безопасности привело к возгоранию, виновника ждёт административная ответственность и штраф до миллиона рублей.
- Следует учитывать, что во всех случаях виновники возникновения пожаров несут ещё и гражданскую (материальную) ответственность за причинённый вследствие пожара ущерб. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» призывает каждого гостя соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и режим особой охраны, - отметили в учреждении.
На заповедных землях Бурятии становятся высокими риски пожаров
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