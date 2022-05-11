В следующем месяце отмечается День России
В России началась сокращённая рабочая неделя, которая продлится с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне с 11 по 13 число в связи с празднованием Дня России, сообщает ТАСС.
День России - 12 июня - выпадает на воскресенье. В этой связи выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. А следующая за ними рабочая неделя будет четырёхдневной.
Последние длинные выходные перед новогодними праздниками будут только 4-6 ноября в связи с Днём народного единства.
Как сообщали в Роструде, нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
Следующие длинные выходные в России будут в июне
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