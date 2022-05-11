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В Бурятии дома оснастят счётчиками через суд

В Бурятии дома оснастят счётчиками через суд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение выявили в Бичуре

В селе Бичура в Бурятии обнаружили многоквартирные дома, не оснащёнными общедомовыми приборами учёта. Нарушение выявила прокурорская проверка.

В суд был направлен иск с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию установить общедомовые приборы учёта тепловой энергии в многоквартирных домах.

Суд удовлетворил иск.
прокуратура приборы учета

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