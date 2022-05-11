В Бурятии дома оснастят счётчиками через суд

Нарушение выявили в Бичуре
В селе Бичура в Бурятии обнаружили многоквартирные дома, не оснащёнными общедомовыми приборами учёта. Нарушение выявила прокурорская проверка.
В суд был направлен иск с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию установить общедомовые приборы учёта тепловой энергии в многоквартирных домах.
Суд удовлетворил иск.
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