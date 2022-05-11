В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в администрация сельского поселения «Иволгинское» Иволгинского района Бурятии нарушила закон о поддержке малого и среднего предпринимательства.
Выявлено, что на официальном сайте органа местного самоуправления отсутствует информация о реализуемых муниципальных программах по поддержке предпринимателей.
- В связи с этим прокуратура республики в суд направила исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления разместить на официальном сайте муниципалитета необходимую информацию в целях оказания поддержки представителям бизнеса, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Арбитражный суд республики удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.
Администрация села в Бурятии не разместила информацию для бизнесменов
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