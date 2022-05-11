 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

Администрация села в Бурятии не разместила информацию для бизнесменов

Администрация села в Бурятии не разместила информацию для бизнесменов
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в администрация сельского поселения «Иволгинское» Иволгинского района Бурятии нарушила закон о поддержке малого и среднего предпринимательства.

Выявлено, что на официальном сайте органа местного самоуправления отсутствует информация о реализуемых муниципальных программах по поддержке предпринимателей.

- В связи с этим прокуратура республики в суд направила исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления разместить на официальном сайте муниципалитета необходимую информацию в целях оказания поддержки представителям бизнеса, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Арбитражный суд республики удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия, Ингушетия и Забайкалье получат 6,3 млрд на строительство детсадов
Бурятия, Ингушетия и Забайкалье получат 6,3 млрд на строительство детсадов
Общество, 11.05.2022
Соответствующее решение постановление подписал Михаил Мишустин
В Бурятии немного потеплеет
В Бурятии немного потеплеет
Общество, 11.05.2022
В Улан-Удэ температура повысится до +11
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «авианалёт»
Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «авианалёт»
Общество, 10.05.2022
Тихоокеанский флот провёл учение по противовоздушной обороне
Костоломы Бурятии стали призёрами турнира в Монголии
Костоломы Бурятии стали призёрами турнира в Монголии
Общество, 10.05.2022
Закаменский спортсмен боролся в финале за звание «абсолютного чемпиона»
В Бурятии отметят день рождения Будды
В Бурятии отметят день рождения Будды
Общество, 10.05.2022
В Иволгинском дацане проведут Дончод хурал
В Иркутске проходит первенство России по боксу
В Иркутске проходит первенство России по боксу
Общество, 10.05.2022
В соревнованиях участвуют юниорки 17-18 лет
Студенты Бурятии вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
Студенты Бурятии вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
Общество, 10.05.2022
В очном полуфинале принимали участие учащиеся вузов и колледжей из ДФО
В Улан-Удэ и Чите прогремел салют в честь Дня Победы
В Улан-Удэ и Чите прогремел салют в честь Дня Победы
Общество, 10.05.2022
В столице Бурятии было запущено 340 фейерверочных зарядов
В Муйском районе Бурятии лавиноопасная обстановка
В Муйском районе Бурятии лавиноопасная обстановка
Общество, 10.05.2022
Об этом предупреждает МЧС России
В Улан-Удэ ремонтируемые дороги будут содержать подрядчики
В Улан-Удэ ремонтируемые дороги будут содержать подрядчики
Общество, 10.05.2022
В случаях некачественного выполнения будут выноситься предписания и штрафы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^