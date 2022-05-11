Администрация села в Бурятии не разместила информацию для бизнесменов

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в администрация сельского поселения «Иволгинское» Иволгинского района Бурятии нарушила закон о поддержке малого и среднего предпринимательства.



Выявлено, что на официальном сайте органа местного самоуправления отсутствует информация о реализуемых муниципальных программах по поддержке предпринимателей.



- В связи с этим прокуратура республики в суд направила исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления разместить на официальном сайте муниципалитета необходимую информацию в целях оказания поддержки представителям бизнеса, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Арбитражный суд республики удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.

