В Улан-Удэ температура повысится до +11
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +8, +13, местами +2, +7.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём порывы до 15 м/с. Температура днём +9, +11.
В Бурятии немного потеплеет
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