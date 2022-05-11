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В Бурятии немного потеплеет

В Бурятии немного потеплеет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ температура повысится до +11

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура днём +8, +13, местами +2, +7.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днём порывы до 15 м/с. Температура днём +9, +11.
Бурятия прогноз погоды

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