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Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «авианалёт»

Корвет «Алдар Цыденжапов» отразил «авианалёт»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Тихоокеанский флот провёл учение по противовоздушной обороне

Во Владивостоке экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный», «Громкий» и соединения надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по противовоздушной обороне в пункте базирования ТОФ. В ходе учения боевые расчёты отразили условный массированный авианалёт «вражеских» бомбардировщиков.

- Согласно замысла учения по имеющимся разведданным в сторону главной базы ТОФ с аэродромов условного противника взлетели авиагруппы с целью нанесения удара с воздуха по силам флота, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Дежурные расчёты боевых кораблей поэтапно выполнили алгоритм выявления, целераспределения, сопровождения и уничтожения воздушных целей. Имитация «вражеских» сил и решение огневых задач были отработаны электронным способом.

- Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота, - пояснила пресс-служба ВВО.
Алдар Цыденжапов корвет ВВО военнослужащие Тихоокеанский флот

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