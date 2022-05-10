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В Улан-Удэ прошла ярмарка-раздача бездомных животных

В Улан-Удэ прошла ярмарка-раздача бездомных животных
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
12 собак обрели новых хозяев

В одном из парков Улан-Удэ прошла первая ярмарка-раздача бездомных животных. К встрече с хозяином волонтёры подготовили 25 животных, из них два котёнка.

– Это собачка Лиса. Её мы пристраивали ещё щенком. Она жила с большой собачкой, по недосмотру хозяев он ей повредил глаз. Хозяйка её вылечила, но потом она оказалась на улице и попала в отлов. Хозяйка отказалась её забирать, – рассказала волонтёр движения «Право на жизнь» Ирина.

Посмотреть на питомцев пришли десятки горожан. Они слушали истории спасённых собак и кошек, знакомились с подопечными приютов и выбирали себе питомца. На акции новых хозяев нашёл пёс по кличке Рыжик. Его взяла семейная пара, у которых щенок погиб от болезни. Все питомцы привиты от бешенства, прошли стерилизацию и чипирование.

– Мы привезли собак, кошек с трёх приютов. Они нуждаются в тепле и ласке. Животные содержатся в приюте, условия там соответствующие, он им там не уютно. Многие собаки раньше были домашние. Они спокойные, игривые, идут на контакт. Ярмарки мы планируем проводить ежемесячно, – рассказала заместитель председателя комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ Светлана Григорьева.

К концу дня хозяев обрели 12 бездомных животных.

– За шесть часов нам удалось найти дом для 12 собак. 10 забрали прямо из парка, двух собак горожане забрали из приюта. Принося живое существо в дом, каждый из нас должен помнить, что несет ответственность за него. Владелец принимает на себя обязательства по отношению к окружающим его людям, к животному, которое взято на попечение, – отметил Дмитрий Ларченко, начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ.

Организаторы благодарят всех, кто отозвался и принял участие в акции: детей, которые пришли выгуливать собак; горожан, которые принесли корм для животных; особенно волонтёров и тех, кто подарил новую жизнь брошенным животным, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ. Выбрать себе питомца по фотографии и задать интересующие вопросы можно в соцсетях приютов для животных.
Улан-Удэ ярмарка бездомные животные собаки кошка

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