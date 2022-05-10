Костоломы Бурятии стали призёрами турнира в Монголии

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

Закаменский спортсмен боролся в финале за звание «абсолютного чемпиона»



Костоломы из Бурятии приняли участие в международном турнире по разбиванию хребтовой кости «Алтан Бус 2022». Спортивное мероприятие прошло в монгольском городе Зуунмод.



- Более 500 участников, в число которых вошли 35 костоломов Закаменского района сразились в турнире за главный приз – автомобиль Mitsubishi Delica. В финал в поединке за звание «Абсолютный чемпион» вышли Амарсана Бадмаев (Закаменский район) и Мунхболд (Дорнод аймаг, Монголия). Абсолютным чемпионом турнира стал Мунхболд, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.



Победителями и призёрами турнира по возрастным категориям стали:



Возрастная категория до 14 лет

1 место - Л. Баасанбат, Монголия;

2 место – Эрдэм Д., Тункинский район;

3 место - Б. Отгонбаяр, Монголия;

4 место - М. Батсух, Монголия;

5 место - М. Монгэнсулд, Монголия.



Возрастная категория 14-17 лет

1 место - Амарсана Б., Закаменский район;

2 место – Дмитрий К., Закаменский район;

3 место – Ш. Багацарам, Монголия;

4 место – Денис Т., Тункинский район.



Возрастная категория от 18 до 34 лет

1 место - Л. Монхбаяр, Монголия;

2 место - Ламажапов Элбэк, Агинский район;

3 место - Манхаев Александр, Иркутская область;

4 место - Х. Тогоосурэн, Монголия;

5 место - Г. Дэлгэрзалам, Монголия.



Возрастная категория от 35 и старше

1 место - Доржиев Баир, Закаменский район;

2 место - Габанов Климентий, Тункинский район;

3 место - Хадаев Юрий, Закаменский район;

4 место - Галсанов Зоригто, Агинский район;

5 место - Дашиев Александр, Агинский район.

