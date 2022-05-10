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Костоломы Бурятии стали призёрами турнира в Монголии

Костоломы Бурятии стали призёрами турнира в Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Закаменский спортсмен боролся в финале за звание «абсолютного чемпиона»

Костоломы из Бурятии приняли участие в международном турнире по разбиванию хребтовой кости «Алтан Бус 2022». Спортивное мероприятие прошло в монгольском городе Зуунмод.

- Более 500 участников, в число которых вошли 35 костоломов Закаменского района сразились в турнире за главный приз – автомобиль Mitsubishi Delica. В финал в поединке за звание «Абсолютный чемпион» вышли Амарсана Бадмаев (Закаменский район) и Мунхболд (Дорнод аймаг, Монголия). Абсолютным чемпионом турнира стал Мунхболд, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

Победителями и призёрами турнира по возрастным категориям стали:

Возрастная категория до 14 лет
1 место - Л. Баасанбат, Монголия;
2 место – Эрдэм Д., Тункинский район;
3 место - Б. Отгонбаяр, Монголия;
4 место - М. Батсух, Монголия;
5 место - М. Монгэнсулд, Монголия.

Возрастная категория 14-17 лет
1 место - Амарсана Б., Закаменский район;
2 место – Дмитрий К., Закаменский район;
3 место – Ш. Багацарам, Монголия;
4 место – Денис Т., Тункинский район.

Возрастная категория от 18 до 34 лет
1 место - Л. Монхбаяр, Монголия;
2 место - Ламажапов Элбэк, Агинский район;
3 место - Манхаев Александр, Иркутская область;
4 место - Х. Тогоосурэн, Монголия;
5 место - Г. Дэлгэрзалам, Монголия.

Возрастная категория от 35 и старше
1 место - Доржиев Баир, Закаменский район;
2 место - Габанов Климентий, Тункинский район;
3 место - Хадаев Юрий, Закаменский район;
4 место - Галсанов Зоригто, Агинский район;
5 место - Дашиев Александр, Агинский район.
Бурятия турнир разбивание хребтовой кости Монголия Закаменский район

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