Закаменский спортсмен боролся в финале за звание «абсолютного чемпиона»
Костоломы из Бурятии приняли участие в международном турнире по разбиванию хребтовой кости «Алтан Бус 2022». Спортивное мероприятие прошло в монгольском городе Зуунмод.
- Более 500 участников, в число которых вошли 35 костоломов Закаменского района сразились в турнире за главный приз – автомобиль Mitsubishi Delica. В финал в поединке за звание «Абсолютный чемпион» вышли Амарсана Бадмаев (Закаменский район) и Мунхболд (Дорнод аймаг, Монголия). Абсолютным чемпионом турнира стал Мунхболд, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Победителями и призёрами турнира по возрастным категориям стали:
Возрастная категория до 14 лет
1 место - Л. Баасанбат, Монголия;
2 место – Эрдэм Д., Тункинский район;
3 место - Б. Отгонбаяр, Монголия;
4 место - М. Батсух, Монголия;
5 место - М. Монгэнсулд, Монголия.
Возрастная категория 14-17 лет
1 место - Амарсана Б., Закаменский район;
2 место – Дмитрий К., Закаменский район;
3 место – Ш. Багацарам, Монголия;
4 место – Денис Т., Тункинский район.
Возрастная категория от 18 до 34 лет
1 место - Л. Монхбаяр, Монголия;
2 место - Ламажапов Элбэк, Агинский район;
3 место - Манхаев Александр, Иркутская область;
4 место - Х. Тогоосурэн, Монголия;
5 место - Г. Дэлгэрзалам, Монголия.
Возрастная категория от 35 и старше
1 место - Доржиев Баир, Закаменский район;
2 место - Габанов Климентий, Тункинский район;
3 место - Хадаев Юрий, Закаменский район;
4 место - Галсанов Зоригто, Агинский район;
5 место - Дашиев Александр, Агинский район.
Костоломы Бурятии стали призёрами турнира в Монголии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Программа будет бесплатной
Его представил гостям глава республики
Его имя носит улица в Улан-Удэ
В Иволгинском дацане проведут Дончод хурал
В соревнованиях участвуют юниорки 17-18 лет
В очном полуфинале принимали участие учащиеся вузов и колледжей из ДФО
В столице Бурятии было запущено 340 фейерверочных зарядов
Об этом предупреждает МЧС России
В случаях некачественного выполнения будут выноситься предписания и штрафы
По данным ВОЗ, последствия и осложнения после новой коронавирусной инфекции испытывает каждый 10-й переболевший
На улицах Борсоева и Сухэ-Батора будет ограничено автомобильное движение
Ветеран встретил годовщину Великой Победы в кругу семьи
В парках города прошли праздничные программы в честь Дня Победы
В городах России, ДНР и ЛНР проходят мероприятия, посвящённые Дню Победы
Сегодня будет ещё холоднее, чем 9 мая