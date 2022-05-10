В Бурятии монгольской делегации показали центр ядерной медицины

Его представил гостям глава республики
9 мая глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с делегацией из Монголии. С губернатором Селенгинского аймака господином Нацагдоржийн Лхагвадорж и лидерами отраслей региона они обсудили приоритетные направления сотрудничества.
Основной целью визита гостей стало участие в Параде Победы, выражение уважения к памяти о героях Великой Отечественной войны. В рамках визита представители Монголии посетили новый центр ядерной медицины в Улан-Удэ.
Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, первый в Бурятии производственно-медицинский ПЭТ/КТ-центр ядерной медицины полного цикла представляет интерес далеко за пределами республики, так как даёт широкие возможности обследования.
- Мощность центра – 10000 исследований в год. Это позволит полностью обеспечить диагностикой население Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Но и для соседних стран наш центр представляет интерес, так как его возможности обширны. Здесь будут использоваться самые передовые технологии и оборудование. Но самое главное – центр открывает огромные возможности для диагностики и лечения наших людей бесплатно в рамках средств ОМС, - рассказал Алексей Цыденов.
Сейчас в центре идут пуско-наладочные работы и тестирование оборудования. Центр способен вывести на новый качественный уровень оказание лечебно-диагностической помощи пациентам с опухолевыми заболеваниями.
- Онкологический диагноз до сих пор – сигнал огромной опасности. Однако рак не приговор. Благодаря новейшим технологиям ядерной медицины мы можем распознавать патологические изменения внутренних органов на самой ранней стадии заболевания, когда характерная симптоматика практически отсутствует. А это позволяет успешно лечить, продлевать высокое качество долгой жизни, - отметили специалисты центра.
Центр ядерной медицины уникален тем, что включает в себя не только диагностический комплекс в составе двух ПЭТ/КТ, но и собственный циклотронно-радиохимический комплекс, который будет синтезировать собственные радиофармпрепараты на основе фтора.
В Бурятии монгольской делегации показали центр ядерной медицины
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