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В Бурятии монгольской делегации показали центр ядерной медицины

В Бурятии монгольской делегации показали центр ядерной медицины
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Его представил гостям глава республики

9 мая глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с делегацией из Монголии. С губернатором Селенгинского аймака господином Нацагдоржийн Лхагвадорж и лидерами отраслей региона они обсудили приоритетные направления сотрудничества.

Основной целью визита гостей стало участие в Параде Победы, выражение уважения к памяти о героях Великой Отечественной войны. В рамках визита представители Монголии посетили новый центр ядерной медицины в Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, первый в Бурятии производственно-медицинский ПЭТ/КТ-центр ядерной медицины полного цикла представляет интерес далеко за пределами республики, так как даёт широкие возможности обследования.

- Мощность центра – 10000 исследований в год. Это позволит полностью обеспечить диагностикой население Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Но и для соседних стран наш центр представляет интерес, так как его возможности обширны. Здесь будут использоваться самые передовые технологии и оборудование. Но самое главное – центр открывает огромные возможности для диагностики и лечения наших людей бесплатно в рамках средств ОМС, - рассказал Алексей Цыденов.

Сейчас в центре идут пуско-наладочные работы и тестирование оборудования. Центр способен вывести на новый качественный уровень оказание лечебно-диагностической помощи пациентам с опухолевыми заболеваниями.

- Онкологический диагноз до сих пор – сигнал огромной опасности. Однако рак не приговор. Благодаря новейшим технологиям ядерной медицины мы можем распознавать патологические изменения внутренних органов на самой ранней стадии заболевания, когда характерная симптоматика практически отсутствует. А это позволяет успешно лечить, продлевать высокое качество долгой жизни, - отметили специалисты центра.

Центр ядерной медицины уникален тем, что включает в себя не только диагностический комплекс в составе двух ПЭТ/КТ, но и собственный циклотронно-радиохимический комплекс, который будет синтезировать собственные радиофармпрепараты на основе фтора.
Бурятия Монголия медицина здравоохранение

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