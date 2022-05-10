В Иркутске проходит первенство России по боксу

В соревнованиях участвуют юниорки 17-18 лет



9 мая в Иркутске состоялось торжественное открытие первенства России по боксу среди юниорок 17-18 лет. В турнире участвуют более 150 сильнейших спортсменок из всех федеральных округов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя. Церемония открытия во дворце спорта «Труд» была посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.



Турнир проводится в двенадцати весовых категориях: 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81 и свыше 81 кг. От Иркутской области в первенстве страны участвуют семь спортсменок.



Первенство продлится до 14 мая. В этот день в 17:00 часов начнутся финалы. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

