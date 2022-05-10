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Студенты Бурятии вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

Студенты Бурятии вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
В очном полуфинале принимали участие учащиеся вузов и колледжей из ДФО

Завершился очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты». Соревнования среди участников Дальневосточного федерального округа проходили на площадке Дальневосточного федерального университета.

Проект направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Заявки на участие в конкурсе подали 26955 человек из 84 регионов России. Конкурс стартовал 17 ноября прошлого года. В феврале участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты.

Участие в полуфинале приняли студенты из разных регионов ДФО, которые показали наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Среди конкурсантов – студенты бакалавриата и специалитета не младше 2 курса, магистранты и аспиранты очной, очно-заочной и заочной форм обучения, а также обучающиеся по педагогическим специальностям в организациях среднего профессионального образования.

Полуфинальные соревнования включали три блока, составленные в разных форматах и направленные на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств студентов. В течение трёх дней конкурсанты прошли испытание «Кейс-турнир», приняли участие в проектном спринте «Школа будущего» и стратегической игре «Педагогический ориентир».

По итогам полуфинала Бурятию в финале конкурса представят:
- Алина Швайкина, Бурятский республиканский педагогический колледж;
- Дарья Дедюро, Восточно-Сибирский государственный институт культуры».

- Самым интересным оказалось третье конкурсное испытание – «Стратегическая игра». Именно здесь удалось увидеть множество интересных идей, был огромный простор для фантазии, и в целом атмосфера была невероятно заряженной, а настроение отличным, – рассказала Алина Швайкина.

- Для меня участие в проекте «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это личностный рост и возможность найти единомышленников. Нужно не бояться трудностей, перебороть самого себя и обязательно участвовать! – отметила Дарья Дедюро.

Призёры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», также им вручат подарки от партнёров соревнований.

Лауреатов ждёт постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призёров и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Бурятия конкурс образование студенты

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