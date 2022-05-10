В Улан-Удэ ремонтируемые дороги будут содержать подрядчики

В случаях некачественного выполнения будут выноситься предписания и штрафы



Администрация города Улан-Удэ заключила соглашение с подрядными организациями, согласно которого вся ответственность за содержание дорог, ремонтируемых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», возлагается на подрядчиков до окончания ремонта.



– В Улан-Удэ к ремонту дорог по национальному проекту уже приступили пять подрядных организаций. С момента передачи дорог подрядчикам на них возлагается ответственность не только за проведение ремонтных работ, но также за содержание ремонтируемых участков, вплоть до момента приемки объекта заказчиком и строительным контролем, — рассказал заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Напомним, всего дорожники в этом году в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние 29 участков общей протяженностью 30 км во всех районах города.



— То есть, теперь на участке дороги в границах проведения работ подрядчики должны проводить санитарную очистку, уборку, ямочный ремонт, в общем поддерживать порядок на проезжей части, пешеходных переходах, тротуарах, остановочных карманах. Это позволит сэкономить городскому бюджету около 4 миллионов рублей, – добавил Сергей Гашев.



При выявлении случаев некачественного выполнения работ по содержанию ремонтных участков подрядчикам будут выноситься предписания и штрафы. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

