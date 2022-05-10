«Единая Россия»: В Мариуполе снова горит Вечный огонь

В городах России, ДНР и ЛНР проходят мероприятия, посвящённые Дню Победы



В России, Донбассе и на освобождённых территориях единороссы проводят мероприятия, посвящённые Дню Победы. В Мариуполе, у памятника жертвам фашизма, снова зажёгся Вечный огонь.



Следует отметить, что вместе с добровольцами ЕР, «Волонтёрской Ротой» и «Молодой Гвардией» восстанавливали мемориальный комплекс жители Мариуполя, пишет rostovgazeta.ru.



Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, координирующий в партии направление по оказанию помощи мариупольцам, заявил, что 9 мая 2022 года для жителей этого города – особенный день. Мариупольцы на себе узнали, что такое фашизм: 8 лет они жили в условиях гонений на русский язык, запретов на символы Великой Победы и страны-победителя. Сейчас они снова могут возлагать цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.



Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что партия окажет помощь в восстановлении Вечных огней на территории Донбасса.



Кроме того, волонтёры МГЕР пронесли до монумента воину-освободителю Донбасса 300-метровую георгиевскую ленту. Площадь полотнища превысила 2000 квадратных метров.



Также в рамках акции «Сад памяти» были высажены деревья. Новые насаждения появились в аллеях памяти мариупольцев, погибших в 2014-2022 годах, и в честь подвига воинов России и Донецкой народной республики, павших при освобождении Мариуполя. До этого в городе был открыт памятник живущей в Харьковской области (Двуреченский район) бабушке Ане. Напомним, старушка защитила Знамя Победы. Памятник изготовили в Петербурге, а доставили его в Мариуполь активисты-единороссы.



Наконец, вместе с «Волонтёрами Победы» ЕР проводит в ЛДНР акции «Георгиевская ленточка» и «Подарок ветерану».



Как сообщает официальный партийный сайт, в планах «Единой России» продолжить патриотическую работу. В частности, в ЛНР 1 сентября откроют казачий кадетский корпус на 350 человек. Учиться здесь будут дети, в том числе сироты, из Старобельского и расположенных рядом районов. В Луганской народной республике будет 3 или 4 таких корпуса.



Владимир Ведерников, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполнительного комитета партии:

- В преддверии 77-летия Победы в Великой Отечественной войне наш святой долг - чтить и помнить людей, которые совершили этот подвиг своим трудом и кровью. Накануне праздника 9 Мая активисты регионального отделения партии и волонтеры приводят в порядок воинские захоронения и мемориалы, проводят автопробеги, устраивают концерты под окнами фронтовиков, доставляют ветеранам письма с поздравлениями. Одна из акций, в которой мы также принимаем участие, - «Окна Победы». Рисунки на военную тематику украсили уже многие окна домов столицы Бурятии. К сожалению, с каждым годом ветеранов остаётся всё меньше, поэтому поблагодарить их при встрече, сказав несколько сердечных слов, – наша главная задача. В этом году праздничные наборы от партии «Единая Россия» получат почти 70 участников Великой Отечественной войны. Помимо этого, в Бурятии в рамках празднования Дня Победы проходят акции «Звонок ветерану», «Георгиевская ленточка», «Знамя Победы», «Палисадник Победы», «Цветы Победы» и другие.

