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В Улан-Удэ показали инсценировку подвига героя

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В парках города прошли праздничные программы в честь Дня Победы

9 мая в парках столицы Бурятии прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. В концертных программах приняли участие более 50 творческих коллективов города.

По информации комитета по культуре города Улан-Удэ, несмотря на плохую погоду, в парках собралось более 5 тысяч человек. Также для гостей были организованы мастер-классы, полевые кинотеатры, жители смогли попробовать полевую кухню.

В парке имени С.Н. Орешкова прошла ландшафтная историческая анимация «Подвиг Героя». Горожане увидели театральную инсценировку подвига Героя Советского Союза Сергея Орешкова.

Напомним, что Сергей Орешков в августе 1942 года был призван в Красную Армию с паровозоремонтного завода, где работал слесарем. 16 августа 1943 года в бою за посёлок Васищево командир взвода гвардии младший лейтенант Орешков, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру.

Имя Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова увековечено в столице Бурятии в названии парка и микрорайона. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ День Победы парки отдыха

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