Сегодня будет ещё холоднее, чем 9 мая
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +6,+11, местами +3,- 2.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный, днём порывы до 15 м/с. Температура днём +6,+8.
В Улан-Удэ сегодня похолодает до +6
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