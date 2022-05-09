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В Бурятии реконструировали памятник Герою России Георгию Гуслякову

В Бурятии реконструировали памятник Герою России Георгию Гуслякову
Общество,  Фото:страница Владимира Смолина
Участник Великой Отечественной войны Георгий Гусляков получил свою высокую награду уже после распада СССР

9 мая в селе Большой Куналей в Бурятии открыли после реконструкции памятник Герою России Георгию Гуслякову. Об этом сообщил на своей странице глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.

«Помним! Гордимся!» - написал Смолин.

Георгий Гусляков родился в селе Большой Куналей в семье крестьянина в 1922 году. В 1940 году уехал в Ленинград, где устроился на авиационный завод. Планировал поступить в институт, но началась война. В армию был призван в начале 1942 года, попал на фронт под Сталинград.

Служил в артиллерии наводчиком орудия. В ноябре 1942 года был тяжело ранен, около полугода провёл в госпитале.

Осенью 1943 года был направлен на учёбу в Ульяновск в запасной танковый полк, где получил специальность механика-водителя танков. В ноябре 1943 года попал в 69-й гвардейский танковый корпус 21-й гвардейской механизированной бригады. Участвовал в освобождении Правобережной Украины. В зимних наступательных боях ратный труд механика-водителя Гуслякова был отмечен орденом Отечественной войны II степени и орденом Славы III степени.

Летом 1944 года Георгий Гусляков был представлен к званию Героя Советского Союза. В наградном листе о подвиге танкиста говорится:

«В боях за город Казатин сержант Гусляков, ворвавшись на своём танке на одну из улиц города, гусеницами подавил до 20 гитлеровцев, 3 мотоцикла, 4 автомашины с пехотой. Всего экипаж уничтожил 2 средних танка, 3 орудия ПТО, миномёт, 3 крупнокалиберных пулемёта и до 100 гитлеровцев».

Однако Гусляков получил только второй орден Отечественной войны II степени.

За участие в боевых действиях в Восточной Пруссии Гусляков получил ещё две награды — орден Славы II степени и третий орден Отечественной войны II степени. В апреле 1945 года Гусляков снова представлен к званию Героя Советского Союза, но на этот раз был награждён орденом Красного Знамени.

Демобилизован в 1947 году. Вернулся в Тарбагатайский район. Работал заведующим отдела культуры райисполкома, начальником районного комбината бытового обслуживания, председателем колхоза «Авангард».

Лишь в 1994 году указом президента Ельцина Гуслякову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Умер в 1998 году.

К годовщине 60-летия Победы на его родине в селе Большой Куналей был открыт мемориал.

памятник Великая Отечественная

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