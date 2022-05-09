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Улан-удэнцы смогут узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут

Улан-удэнцы смогут узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бесплатное экспресс-тестирование состоится в центре города

Улан-удэнцы смогут бесплатно и быстро пройти тест на ВИЧ в центре города. Бесплатное экспресс-тестирование состоится в ТРЦ «Гэлакси» 13 мая с 15:00 до 18:00 на первом и втором этажах.

Мероприятие пройдёт в рамках Международного дня памяти людей, умерших от СПИД.

Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает всех желающих прийти и сдать анализ на ВИЧ-инфекцию.

Тест абсолютно анонимный и бесплатный. Процедура займёт всего лишь 10-15 минут. Точность анализа составляет 99%.

На мероприятии будут дарить приятные призы за правильные ответы на вопросы: футболки, настольные и карманные календари, ручки, магниты, значки, брелоки и многое другое. Каждый человек, сдавший анализ, получит фирменный блокнот. Но самое важное – это знать свой ВИЧ-статус и меры профилактики этой инфекции.




ВИЧ

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