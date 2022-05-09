Улан-удэнцы смогут узнать свой ВИЧ-статус за 15 минут

Бесплатное экспресс-тестирование состоится в центре города



Улан-удэнцы смогут бесплатно и быстро пройти тест на ВИЧ в центре города. Бесплатное экспресс-тестирование состоится в ТРЦ «Гэлакси» 13 мая с 15:00 до 18:00 на первом и втором этажах.



Мероприятие пройдёт в рамках Международного дня памяти людей, умерших от СПИД.



Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает всех желающих прийти и сдать анализ на ВИЧ-инфекцию.



Тест абсолютно анонимный и бесплатный. Процедура займёт всего лишь 10-15 минут. Точность анализа составляет 99%.



На мероприятии будут дарить приятные призы за правильные ответы на вопросы: футболки, настольные и карманные календари, ручки, магниты, значки, брелоки и многое другое. Каждый человек, сдавший анализ, получит фирменный блокнот. Но самое важное – это знать свой ВИЧ-статус и меры профилактики этой инфекции.









