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В Улан-Удэ на здании БСМП открыли мемориальные доски врачам

В Улан-Удэ на здании БСМП открыли мемориальные доски врачам
Общество,  Фото:пресс-служба БСМП
Официальное открытие мемориальных досок состоялось спустя два года после их изготовления

Гранитные мемориальные доски врачам, участникам Великой Отечественной войны Богайникову Тимофею Ивановичу и Жалсараеву Андрею Иннокентьевичу открыли на здании больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.

Доски были изготовлены и установлены ещё два года назад, но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой их открытие переносилось. Открытие состоялось лишь в канун 77-летней годовщины Победы, сообщили в пресс-службе БСМП.

Почётными гостями мероприятия стали дети героев Андрей Богайников и дочь Андрея Жалсараева Виктория Петушинова.

Тимофей Иванович Богайников - участник Великой Отечественной войны, полковник медицинской службы, участник обороны Ленинграда. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Кореи» и многими другими наградами.



Андрей Иннокентьевич Жалсараев избирался депутатом Верховного Совета СССР, работал в комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению палаты Совета национальностей. За заслуги в области здравоохранения ему присвоены почетные звания «Заслуженный врач Бурятской АССР» и «Заслуженный врач РСФСР». За боевые и трудовые заслуги награжден орденом Октябрьской революции и орденом Великой Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и многими другими наградами.

БСМП врачи мемориальная доска

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