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Копии Знамени Победы подняли на зданиях в центре Улан-Удэ

Копии Знамени Победы подняли на зданиях в центре Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Флаги появились к утру 9 мая

Сегодня, 9 мая, впервые на административных зданиях на площади Советов появились копии Знамени Победы. Они развеваются на зданиях Народного Хурала, мэрии Улан-Удэ и правительства Бурятии.

По всей видимости, флаги установили в ночь с 8 на 9 мая. Копии знаменитого Знамени Победы появились рядом с государственным флагом России и флагом Бурятии.



Знамя Победы 1 мая 1945 года водрузили над Рейхстагом. Это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Знамя Победы было изготовлено в военно-полевых условиях. Представляет собой прикреплённое к древку однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см, на лицевой стороне которого изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, а на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка стоит надпись «№ 5».

Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне. 
День Победы

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