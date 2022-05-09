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В Улан-Удэ полицейские спели в честь Дня Победы

Общество, 
Музыкальный подарок подготовил вокальный ансамбль «Звезда»

Вокальный ансамбль «Звезда» УМВД России по Улан-Удэ поздравил жителей Бурятии с Днём Победы. Полицейские исполнили песню «Плачет белая берёза». 
полиция День Победы

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