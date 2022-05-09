Футбольный клуб «Бурятия» одержал победу над читинцами

Матч состоялся в Улан-Удэ



8 мая на Центральном стадионе Бурятии футбольный клуб «Бурятия» принимал команду «Чита-М». Футболисты участвуют в чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках зонального этапа всероссийских соревнований «III дивизион».



Команда Бурятии одержала победу со счётом 2:0. Оба гола забил Алексей Рябованов.



Отметим, футболисты ФК «Бурятия» играют без зарплат и премиальных, все они участвуют в играх на чистом энтузиазме.

