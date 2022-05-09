Улан-удэнский «Водоканал» сделал музыкальный подарок ко Дню Победы









– Это была коллективная идея, творческий порыв. Наши коллеги не профессиональные актеры или певцы, однако, по словам ребят, здесь пела сама душа. Мы любим свою Родину, мы гордимся нашими победителями и, главное, мы помним, какой ценой Советский Союз победил нацизм в далёком 1945 году, – рассказал и.о директора МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.



Отметим, коллектив «Водоканала» насчитывает более 900 человек.





Сотрудники городского «Водоканала» подготовили видеопоздравление для улан-удэнцев ко Дню Победы. Они исполнили музыкальную композицию «Давно мы дома не были».