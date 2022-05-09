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Улан-Удэ готов к празднованию Дня Победы

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Утром на площади Советов ещё не так много людей

Утром, до начала основных торжеств в честь Дня Победы, на улицах Улан-Удэ зрителей практически нет. Однако военная техника на площади Советов уже полностью готова к параду (0+), который начнётся в 10 часов утра.

Также военные развернули свою технику на Мемориале Победы.

На площади Революции уже ранним утром появились места для участников акции «Рекорд Победы». Здесь все желающие смогут поднимать гири.

Погода сегодня не балует. Возможен порывистый ветер, а днём воздух прогреется максимум до +10, прогнозируют синоптики.

Полная программа празднования Дня Победы по ссылке.

День Победы

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