Утром на площади Советов ещё не так много людей
Утром, до начала основных торжеств в честь Дня Победы, на улицах Улан-Удэ зрителей практически нет. Однако военная техника на площади Советов уже полностью готова к параду (0+), который начнётся в 10 часов утра.
Также военные развернули свою технику на Мемориале Победы.
На площади Революции уже ранним утром появились места для участников акции «Рекорд Победы». Здесь все желающие смогут поднимать гири.
Погода сегодня не балует. Возможен порывистый ветер, а днём воздух прогреется максимум до +10, прогнозируют синоптики.
Полная программа празднования Дня Победы по ссылке.
Улан-Удэ готов к празднованию Дня Победы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Бессмертный полк» начнёт шествие в 11:00
Советуем улан-удэнцам, какие праздничные мероприятия в честь Дня Победы стоит посетить
По республике переменная облачность
На объекте менялись подрядчики
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Женщина обманула продавца в магазине
Митинг начался с театрализованного пролога «Живая память»
9 мая 2020 года по пустым улицам города торжественным маршем прошёл военный оркестр, по всему городу проходят масштабные ремонты дорог и т.д.
8-9 мая по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с
С огнём боролись 14 человек
Речь идёт о туристическом посёлке
Скончался один пациент с COVID-19
Лесной пожар в Иволгинском районе локализован
Движение будет осуществляться по улицам Ленина, Смолина и Борсоева
Мужчина похитил дамскую сумку с крупной суммой денег, которую выбросил, не сумев найти в ней купюры