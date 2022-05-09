В Улан-Удэ колонну «Бессмертного полка» возглавит военный оркестр

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Шествие «Бессмертный полк» в День Победы в Улан-Удэ начнёт движение в 11:00 с улицы Ранжурова - с площадки перед Национальной библиотекой за Театральной площадью. Шествие пройдёт по улице Сухэ-Батора, вслед за прохождением военной техники - по площади Советов, и далее, по улицам Ербанова, Коммунистической до Мемориала Победы и площади Революции.Для участников акции, жителей и гостей Улан-Удэ, собравшихся на улице Ранжурова, будет установлен большой экран, транслирующий прохождение парада Победы и военной техники по площади Советов. Экран будет установлен с обратной стороны пропилеи Театральной площади.- Колонну возглавит военный оркестр, - рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии. – За ним активисты Боевого братства, кадеты и юнармейцы будут нести знамя Победы, а также портреты маршалов Великой Отечественной войны.Продолжат шествие представители Железнодорожного района, построение которых состоится у рекламного агентства «Редбокс», ул. Сухэ-Батора, 7.За ними пойдёт колонна Советского района. Место сбора - корпус №8 Бурятского госуниверситета, ул. Ранжурова, 4.Завершит шествие Октябрьский район.По пути следования колонны участников акции будут приветствовать вокальные и танцевальные коллективы образовательных учреждений города. БГУ, БГСХА, ВСГУТУ, ВСГИК, Бурятский колледж туризма и сервиса, Бурятский республиканский индустриальный техникум, БРПК приготовили патриотические постановки.Места установки музыкальных точек:1. БГУ Театральная площадь (начало шествия «Бессмертный полк»)2. Ранжурова, 8 (галерея «Zam»)3. Коммунистическая, 41, А (кафе Винегрет)4. Каландаришвили, 41 (перед Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры)5. Балтахинова, 17 (Удинский пассаж)6. Парк «Мемориал Победы»Важная роль в организации движения возложена на региональных Волонтеров Победы. 400 добровольцев будут иметь отличительную экипировку.По пути следования шествия будет организована работа пяти врачебно-сестринских бригад. Будут привлечены волонтеры-медики из числа студентов медицинского профиля обучения в помощь врачебно-сестринским бригадам.По всему маршруту будут работать сотрудники МВД.С 6:30 ограничено движение автотранспорта по пути движения колонны «Бессмертный полк».