Улан-Удэ праздничный. Куда сходить на День Победы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Советуем улан-удэнцам, какие праздничные мероприятия в честь Дня Победы стоит посетить



9 мая отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Спустя два «ковидных» года празднование состоится с традиционным размахом, без каких-либо ограничений.



Самые «скудные» торжества были в 2020 году. Тогда не было ни парада, ни «Бессмертного полка», да даже просто толп гуляющих на улицах. Улан-удэнцы сидели дома и поддержали празднование, украсив свои окна и балконы, а вечером поставив горящие свечи на подоконники.



В 2021-м парад состоялся, но не для всех. Со зрителей требовали справки о прививках от коронавируса или результаты отрицательного анализа. От шествия «Бессмертного полка» вновь отказались. Праздничные мероприятия, которые обычно проводятся на открытом воздухе (в парках) перенесли в дома культуры.



Итак, куда же можно сходить сегодня?



В 10:00 на площади Советов стартует военный парад (0+). В нём примет участие порядка 1,5 тысяч человек, из них около тысячи – военнослужащие. Помимо военных, по площади промаршируют подразделения силовых ведомств и школьники из числа юнармейцев.



На параде будет задействовано более 30 единиц военной техники: бронетранспортёры БТР-80, бронемашины повышенной защищённости «Тайфун», армейские мотовездеходы АМ-1, боевые машины с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган», гаубицы Д-30, автомобили КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Рысь».



Также по площади пройдёт восстановленный военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин», а также боевая машина артиллерии БМ-13 «Катюша». Возглавит механизированную колонну техники танк Т-34.



Кстати, военные шествия 9 мая пройдут только в 28 городах России.



В 11:00 стартует «Бессмертный полк» (0+). Он пройдёт по улицам Сухэ-Батора - площадь Советов - Ербанова - Коммунистическая - Балтахинова - Кирова. Завершится шествие на площади Революции, где для участников состоится концерт и показательные выступления спортсменов-гиревиков.



Сбор участников и построение колонн начнётся с 10 часов по районному принципу: жители Октябрьского, Советского, Железнодорожного районов начнут сбор от здания Ростелекома до Национальной библиотеки. Общее движение колонны возглавят юнармейцы.



Отметим, с 6 часов утра центр города будет полностью перекрыт. Общественный транспорт будет идти по улицам Смолина и Борсоева, ближайшие остановки - БГУ по ул. Смолина и остановка по ул. Борсоева, 7а. Трамваи будут ходить, пока не начнётся движение «Бессмертного полка».



С 12:30 по 15:00 празднование будет проходить на площади Революции. Там состоится акция «Синий платочек» (0+) - горожане смогут станцевать вальс вместе с артистами театра «Угол зрения» и получить от волонтёров синий платочек – символ мирного неба. Также пройдёт праздничный концерт (0+).



В 13:30 в парке «Кристальный» состоится литературно-музыкальное представление «Мы чтим подвиг, воспетый на века!» (0+)



В 14:00 начнётся театрализованное представление «От героев былых времен» в парке «Юбилейный» (0+).



В 15:30 на площади Советов состоится акция «Рекорд Победы» (0+) Улан-удэнцы совместными усилиями совершат количество отжиманий и подъемов гирь по количеству дней, прожитых под мирным светлым небом с окончания Великой Отечественной войны. Присоединиться может абсолютно любой желающий, независимо от возраста.



В 16:00 начнётся праздничное народное гуляние «Мы помним! Мы гордимся!», а также концертная программа ВИА «Рассвет» «Цветущий май!» в парке имени Жанаева (6+).



В 16:00 состоится праздничный концерт «Победа в музыке весны», песенный флешмоб «Салют Победы в наших парках» (6+) в парке имени Орешкова,



В 18:30 в парке имени Орешкова горожане увидят историческую анимацию «Подвиги героев» (6+). Это будет театральная инсценировка подвига Сергея Орешкова.



16 августу 1943 года в бою за посёлок Васищево командир взвода гвардии младший лейтенант Орешков в критическую минуту, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру. Ценой собственной жизни Сергей Орешков обеспечил выполнение боевой задачи.



В 22:00 состоится праздничный артиллерийский салют на острове Комсомольский (0+). Будет задействовано около 30 единиц орудий различных типов, в том числе гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также салютные пусковые установки.



После 22 часов в городе будет усилена работы автобусов и трамваев. Всего будут ездить восемь трамваев и около 300 автобусов. Трамваи будут ходить до 24 часов.





