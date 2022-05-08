«Священный день»: В Улан-Удэ прошёл торжественный митинг

Митинг начался с театрализованного пролога «Живая память»



Сегодня, 8 мая, на Мемориале Победы прошёл торжественный митинг и церемония возложения венков, посвящённые 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Митинг начался с театрализованного пролога «Живая память». Выступили творческие коллективы города, юноармейцы, зарничники и военнослужащие.



Со словами поздравления и благодарности к ветеранам, труженикам тыла, общественности обратились глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по Республике Бурятия Сергей Ромахин, председатель Народного Хурала республики Владимир Павлов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и другие официальные лица.



- Девятое мая — это священный день для каждого из нас. Он дорог нам, потому что этот день - частичка истории для каждой семьи. Он символизирует подвиг защитников отчизны, сплочённость и великую силу нашего народа. День Победы - праздник объединяющий, он объединяет поколения, ведь благодаря смелости, отваге тех, кто сражался, и тех, кто работал во имя Победы, мы сегодня с вами живём в свободной и великой стране. Дорогие ветераны! Трудно переоценить подвиг, который совершил каждый из вас. Низкий вам поклон! Наша задача и наше дело - сохранить память о той цене, которую мы заплатили за победу. Мы должны сделать так, чтобы молодое поколение помнило, знало и гордилось подвигами дедов и прадедов. Вечная память Героям, которые не вернулись с полей сражения. День Победы объединяет нас, делает сильнее перед лицом испытаний, особенно сейчас, когда наша армия освобождает Донбасс, сражается за мир и свободу, за наше общее будущее. Пусть величие этого дня вдохновляет нас на добрые, созидательные дела во имя России, - поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков



Завершился митинг возложением цветов к подножию Мемориала Победы в память о воинах, не вернувшихся с полей сражений. Участники акции почтили память павших минутой молчания.

