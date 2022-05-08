Митинг начался с театрализованного пролога «Живая память»
Сегодня, 8 мая, на Мемориале Победы прошёл торжественный митинг и церемония возложения венков, посвящённые 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Митинг начался с театрализованного пролога «Живая память». Выступили творческие коллективы города, юноармейцы, зарничники и военнослужащие.
Со словами поздравления и благодарности к ветеранам, труженикам тыла, общественности обратились глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по Республике Бурятия Сергей Ромахин, председатель Народного Хурала республики Владимир Павлов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и другие официальные лица.
- Девятое мая — это священный день для каждого из нас. Он дорог нам, потому что этот день - частичка истории для каждой семьи. Он символизирует подвиг защитников отчизны, сплочённость и великую силу нашего народа. День Победы - праздник объединяющий, он объединяет поколения, ведь благодаря смелости, отваге тех, кто сражался, и тех, кто работал во имя Победы, мы сегодня с вами живём в свободной и великой стране. Дорогие ветераны! Трудно переоценить подвиг, который совершил каждый из вас. Низкий вам поклон! Наша задача и наше дело - сохранить память о той цене, которую мы заплатили за победу. Мы должны сделать так, чтобы молодое поколение помнило, знало и гордилось подвигами дедов и прадедов. Вечная память Героям, которые не вернулись с полей сражения. День Победы объединяет нас, делает сильнее перед лицом испытаний, особенно сейчас, когда наша армия освобождает Донбасс, сражается за мир и свободу, за наше общее будущее. Пусть величие этого дня вдохновляет нас на добрые, созидательные дела во имя России, - поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков
Завершился митинг возложением цветов к подножию Мемориала Победы в память о воинах, не вернувшихся с полей сражений. Участники акции почтили память павших минутой молчания.
«Священный день»: В Улан-Удэ прошёл торжественный митинг
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Женщина обманула продавца в магазине
Митинг начался с театрализованного пролога «Живая память»
9 мая 2020 года по пустым улицам города торжественным маршем прошёл военный оркестр, по всему городу проходят масштабные ремонты дорог и т.д.
8-9 мая по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с
С огнём боролись 14 человек
Речь идёт о туристическом посёлке
Скончался один пациент с COVID-19
Лесной пожар в Иволгинском районе локализован
Движение будет осуществляться по улицам Ленина, Смолина и Борсоева
Мужчина похитил дамскую сумку с крупной суммой денег, которую выбросил, не сумев найти в ней купюры
20-летний парень был ранее судим
Местами возможен мокрый снег
Общество, 07.05.2022
«Как же теперь левобережцы без кофе-то?», - интересуется фотограф Сергей Тарасенко
Общество, 07.05.2022
Мужчина прошёл с украденной вещью мимо её владельца