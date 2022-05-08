«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Сегодня, 8 мая, с площади Советов до Мемориала Победы юные патриоты прошли с городским маршем. В праздничном шествии приняли участие 450 человек: члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков.
Затем на Мемориале Победы прошла церемония возложения венков и цветов, посвящённая 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Глава Бурятии Алексей Цыденов почтил память погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и ветеранов войны и труда, кто не дожил до сегодняшнего дня.
Как сообщают в правительстве Бурятии, после возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому у мемориала Победы состоялся театрализованный пролог «Живая память».
Почётными гостями митинга стали ветераны, которые также пришли почтить память о своих погибших родных и сослуживцах.
- Мне было 10 лет, когда началась война. Я пахал и боронил на быках. Техники тогда же было мало: всё для фронта, всё для победы. А когда закончилась война, мне было 14 лет. Все тяготы легли на нас. Подрастающее поколение, конечно, не видело войны, но я хочу, чтобы у каждого сохранилось уважение к ветеранам, к памяти тех дней, к памяти о погибших воинах. Не забывайте воинов-освободителей и нас, стариков, и трудитесь на благо Родины, - обратился к участникам митинга труженик тыла Геннадий Распопов.
Участники церемонии почтили минутой молчания память участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла. Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к мемориалу Победы.
В Улан-Удэ прошёл митинг в честь Дня Победы
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