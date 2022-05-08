В Бурятии ожидается штормовой ветер

8-9 мая по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с



Сегодня в правительстве республики на заседании оперштаба по предотвращению и тушению природных пожаров руководителем Бурятского гидрометцентра был доведён прогноз по ухудшению погоды. Так, 8-9 мая по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, по южной половине местами до 24 м/с.



- Пыльная буря и сильный ветер уже привели к печальным последствиям в ряде субъектов Российской Федерации. Сегодня складывается непростая обстановка на Урале, в Курганской области, сложная пожароопасная обстановка в субъектах Сибирского федерального округа, практически во всех субъектах действуют сложные природные пожары, в Красноярском крае введён режим «Чрезвычайная ситуация», к сожалению, имеются случаи гибели людей на пожарах! – сообщил зампред правительства региона Петр Мордовский.



В связи с прогнозом, Петр Мордовской поставил задачи:



- усилить работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп;

- усилить информационную работу по противопожарной агитации населения;

- все силы и средства республиканской территориальной подсистемы РСЧС перевести на усиленный режим работы.



- Уважаемые жители Бурятии, в условиях сильного ветра любое возгорание может моментально выйти из-под контроля, набрать большую скорость и распространиться на большую площадь. Как видно на примере пожаров в Красноярском крае, при сильном ветре огонь очень сложно остановить, в первую очередь, огонь представляет угрозу для населённых пунктов, а, значит, и для жизни людей! – обратились в республиканском агентстве ГО и ЧС.



- Природные пожары бушуют в Новосибирской, Омской, Иркутской областях, в Красноярском крае, Республике Хакасия. Огнём уже уничтожены сотни домов и надворных построек, есть пострадавшие. Причиной возникновения пожаров остаётся человеческий фактор. Ухудшает ситуацию сильный и порывистый ветер. 8 и 9 мая по республике ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, в связи с чем, прогнозируется ухудшение пожароопасной обстановки. В этот период необходимо оставаться предельно осторожным и соблюдать меры пожарной безопасности, - отметил Евгений Попов, заместитель начальника УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии.



На территории республики действует особый противопожарный режим. Жителей призвали не выжигать мусор и сухую траву, не разводить костры и не кидать непотушенные окурки.



- Примите меры по очистке своего участка от сухой травы и мусора, исключите возможность возгорания у себя дома. Обеспечьте участки домов и дачных строений первичными средствами пожаротушения, установите бочку с водой, приобретите огнетушитель, - обратились в ГУ МЧС России по Бурятии.



В случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить о нём в пожарную охрану и принять меры по его ликвидации.



Не забывайте номер телефона спасения - 101 или 112

